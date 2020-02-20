الحرارة في انخفاض مع سحب بأغلب الجهات

يتميز طقس اليوم الخميس 20 فيفري 2020، بضباب محلي في الصباح بالجنوب الشرقي ثم بعض السحب بأغلب المناطق.

تكون الريح شمالية غربية بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية فقوية نسبيا من 30 إلى 50 كلم/س قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س داخل البلاد، أما البحر متموج بخليج قابس وشديد الاضطراب فمضطرب ببقية السواحل.

الحرارة في انخفاض نسبي وتتراوح القصوى بين 14 و 19 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 18 و 22 درجة ببقية الجهات.

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