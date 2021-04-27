الحرارة في مستويات أعلى من المعدلات العادية

تتواصل اليوم الثلاثاء 27 أفريل 2021، الحرارة في مستويات أعلى من المعدلات العادية لهذه الفترة وتتراوح القصوى بين 23 و28 درجة بالشمال والمرتفعات والمناطق الساحلية وبين 29 و34 ببقية الجهات وتصل محليا الى 40 بالجنوب مع ظهور الشهيلي.

يتطلب نشاط الرياح نصيبا من اليقظة قرب السواحل وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة، أما البحر شديد الاضطراب إلى مضطرب.

أجواء مغيمة جزئيا إلى كثيفة السحب بالمرتفعات و بأقصى الجنوب الشرقي مع إمكانية أمطار ضعيفة ومحلية.

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