الحرارة في نسقها التصاعدي مع ظهور الشهيلي

تتواصل الحرارة اليوم الخميس 13 أوت 2020، في نسقها التصاعدي ومن المنتظر أن تتراوح القصوى بين 32 و37 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات وتكون بين 38 و44 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي.

وستساهم طاقة الرفع الحراري في تكون خلايا رعدية بعد الظهر بالمرتفعات الغربية ترافقها امطار متفرقة.

تكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة عموما وتصل سرعتها إلى مستوى 40 كلم قرب السواحل، أما البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب والسباحة ممكنة مع ملازمة الحذر.

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