الحرارة في نسقها التصاعدي مع ظهور الشهيلي

اخر تحديث : 13/08/2020

حرارة

تتواصل الحرارة اليوم الخميس 13 أوت 2020، في نسقها التصاعدي ومن المنتظر أن تتراوح القصوى بين 32 و37 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات وتكون بين 38 و44 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي.
وستساهم طاقة الرفع الحراري في تكون خلايا رعدية بعد الظهر بالمرتفعات الغربية ترافقها امطار متفرقة.
تكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة عموما وتصل سرعتها إلى مستوى 40 كلم قرب السواحل، أما البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب والسباحة ممكنة مع ملازمة الحذر.


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