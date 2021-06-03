الحرارة في نسق تصاعدي مع أمطار منتظرة بهذه المناطق

تتواصل اليوم الخميس 3 جوان 2021، الحرارة في نسقها التصاعدي لتتراوح القصوى بين 31 و37 درجة بأغلب الجهات وتصل الى 41 بأقصى الجنوب، وتكون بين 22 و26 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية.

بعض الأمطار منتظرة بالجنوب محليا في الصباح مع نشاط متوقع للسحب الرعدية بالمناطق الغربية بعد الظهر ترافقها امطار متفرقة، مع أجواء مغيمة جزئيا ببقية الجهات .

تكون الرياح قوية نسبيا قرب السواحل والبحر مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب.

كلمات البحث :أمطار;حرارة;طقس