الحرارة في نسق تصاعدي مع طقس مغيم جزئيا آخر النهار

يمتاز طقس اليوم الخميس 17 سبتمبر 2020، بهدوء نسبي، حيث من المنتظر أن تستمر الحرارة في نسقها التصاعدي لتتراوح القصوى بين 29 و34 درجة وتصل إلى 37 بالجنوب الغربي للبلاد.

تكون الرياح معتدلة عموما وتصل سرعتها إلى مستوى 40 كلم/س قرب السواحل، أما البحر مضطرب بخليج تونس ومتموج إلى قليل الاضطراب ببقية السواحل.

طقس قليل السحب إلى مغيم جزئيا آخر النهار بالشمال والوسط.

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