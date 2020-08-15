الحرارة مرتفعة تصل إلى 46 درجة وأمطار مرتقبة بعد الظهر

تبقى الحرارة المرتفعة مع ظهور الشهيلي هي عنوان حالة طقس اليوم السبت، دون منازع لتتواصل القصوى بين 38 و46 درجة بأغلب الجهات بإستثناء السواحل الشمالية والمرتفعات حيث ستشهد تراجعا طفيفا لتنخفض إلى مستوى 37/32 درجة.

وتتواصل مؤشرات نشاط الخلايا الرعدية بعد الظهر بالشمال والوسط ومن المتوقع ان تكون مصحوبة بامطار متفرقة.

تكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة سرعتها لا تتجاوز 30 كلم/س، أما البحر قليل الاضطراب إلى متموج بالشمال والسباحة ممكنة بمختلف الشواطئ.

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