الحرارة مرتفعة جدا تصل إلى 49 درجة

تتواصل الحرارة اليوم الثلاثاء، مرتفعة جدا بأغلب المناطق ومن المنتظر ان تتراوح القصوى بين 40 و49 درجة .

وأشار معهد الرصد الجوي إلى إمكانية تسجيل أرقام قياسية مطروحة بتونس وبنزرت حيث قد تصل الحرارة القصوى إلى مستوى 47 درجة وبذلك قد يتم تجاوز الرقم السابق لتونس قرطاج 46.8 المسجل يوم 01 اوت من سنة 1982 وبالنسبة لبنزرت فان الرقم القياسي هو 45.4 وسجل يوم 9 اوت من سنة 1999، وبالنسبة للمنستير من المنتظر أن تصل الحرارة القصوى إلى مستوى 44 وبذلك قد يتم تجاوز الرقم السابق وهو 40.6 المسجل يوم 05 اوت 2012.

تكون الرياح معتدلة عموما وتصل سرعتها إلى مستوى 40 كلم/س قرب السواحل الشرقية بعد الظهر، أما البحر متموج إلى مضطرب بخليج الحمامات.

امكانية تكون خلايا رعدية بعد الظهر بالشمال ترافقها امطار متفرقة مطروحة، مع أجواء قليلة السحب ببقية الجهات.

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