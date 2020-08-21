الحرارة مرتفعة والرياح تصل سرعتها إلى 50 كلم/س

تتواصل العوامل الجوية على الوتيرة نفسها التي ميزت الـ24 ساعة الماضية.

تكون الحرارة مرتفعة وتتراوح القصوى بين 38 و45 درجة مع ظهور الشهيلي وتكون اقل بالمناطق الساحلية الشرقية حيث نتوقع تسجيل أرقام بين 32 و37 درجة.

تتطلب شدة الرياح نصيبا من اليقظة قرب السواحل الشمالية حيث تصل سرعتها إلى مستوى 50 كلم/س، أما البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب فمضطرب بالسواحل الشرقية.

إمكانية تكون خلايا رعدية بعد الظهر بالمرتفعات الغربية واردة حيث تكون مصحوبة بامطار متفرقة.

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