الحرارة مرتفعة وتصل إلى 49 درجة مع ظهور الشهيلي

تتواصل اليوم الأربعاء 30 جوان 2021، الحرارة مرتفعة بالمناطق الداخلية وبالجنوب حيث تتراوح القصوى بين 38 و45 درجة مع ظهور الشهيلي كما تصل محليا إلى 49 بالجنوب الغربي مع إمكانية تسجيل أرقام قياسية جديدة بتوزر وقبلي، كما تكون اقل نسبيا بالمناطق الساحلية الشمالية وبجهة الساحل حيث تتراوح بين 30 و35 درجة.

تكون الأجواء مغيمة جزئيا الى احيانا كثيفة السحب بالشمال والوسط مع امطار متفرقة ومؤقتا رعدية.

الرياح معتدلة عموما وتصل سرعتها إلى مستوى 40 كلم قرب السواحل، أما البحر مضطرب عموما.

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