الحرارة في نسق تصاعدي

تتواصل الأربعاء، الحرارة في نسقها التصاعدي ومن المنتظر أن تتراوح القصوى بين 39 و44 درجة مع ظهور الشهيلي بإستثناء السواحل الشمالية وجهة الساحل حيث تكون بين 33 و38 درجة.

هناك تكونات رعدية ممكنة بالمرتفعات الغربية بعد الظهر ترافقها أمطار متفرقة، مع سحب عامة قليلة ببقية الجهات.

يتطلب نشاط الرياح نصيبا من اليقظة قرب السواحل الشمالية وبخليج الحمامات حيث تصل سرعتها إلى مستوى 40 كلم/س، أما البحر مضطرب عموما .

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