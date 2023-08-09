الحرس الديواني بالشبيكة يحجز مبلغا من العملة الأجنبية بقيمة 2.8 مليون دينار

تمكنت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بالشبيكة بفصيل توزر، من ضبط دراجة نارية يقودها شخص بحوزته كيس بلاستيكي بجهة تمغزة حيث بالإشارة عليه بالوقوف وملاحقته قام بالقاء الكيس المذكور وتحصن بأحد المسالك الفلاحية.

وأكدت الديوانة التونسية في بلاغ لها، أنه بإخضاع الكيس إلى التفتيش تم العثور داخله على ثلاثين لفافة من الأوراق النقدية من العملة الأجنبية قدرت قيمتها ب844610 أورو.

وتم إثر استشارة النيابة العمومية الاذن بتحرير محضر حجز في الغرض وبلغت قيمة العملة المحجوزة بما يفوق الـ2.8 مليون دينار تونسي.

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