الحرس الديواني يحجز أربع قطع أثرية مهربة

أعلنت الديوانة التونسية في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أنه في إطار ترصد شبكات تهريب القطع الأثرية إلى الخارج، توفرت معلومات دقيقة لدى مصالح الاستعلامات بإدارة الحرس الديواني متمثلة في تحوز أحد الأفراد بجهة سيدي بوزيد على قطع أثرية يشتبه في كونها ذات طابع تاريخي وذلك بنية المتاجرة فيها.

وقد تم نصب كمين للمشتبه به بالتنسيق مع فرقة الحرس الديواني بالرقاب وضبطه متلبسا صحبة ثلاثة أشخاص آخرين بحيازة أربع قطع أثرية صغيرة الحجم متمثلة في ثلاثة تماثيل برونزية ومصباح زيتي بصدد عرضها للبيع.

كما تم تحرير محضر حجز في الغرض وإحالة القطع الأثرية على المعهد الوطني للتراث قصد عرضها على الاختبار وتحديد قيمتها التاريخية.

وأذنت النيابة العمومية بمراجعتها بالاحتفاظ بجميع العناصر المشتبه بها.

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