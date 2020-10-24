الحرس الديواني يحجز بضائع مهربة بقيمة 1.5 مليون دينار

تمكنت فرق الحرس الديواني خلال الأسبوع الجاري، من رفع 82 قضية و حجز بضائع مختلفة بقيمة تجاوزت 1.5 مليون دينار.

و قد تمثلت أبرز العمليات في ضبط فرقة الحرس الديواني بالرقاب مبلغا من الأوراق النقدية من فئة خمسين دينارا بقيمة جملية بلغت 100 ألف دينار على متن شاحنة لم يثبت سائقها شرعية مسكه فتم حجزه طبقا لمقتضيات الفصل 16 من قانون المالية لسنة 2014.

كما تمكنت الفرقة نفسها في عملية ثانية من حجز كمية من الاطارات المطاطية المهربة بلغت قيمتها 38 ألف دينار.

و في إطار التصدي لتهريب منتجات التبغ تمكنت فرق الحرس الديواني بالصمار وزغوان وقرمبالية من حجز 41 ألف علبة سجائر مهربة و قد بلغت القيمة الجملية للمحاضر المرفوعة باعتبار وسائل النقل المحجوزة 326 ألف دينار.

و من جهة أخرى، قامت كل من فرقتي الحرس الديواني بالفحص والمنستير بحجز كميات هامة من الملابس المهربة بقيمة ناهزت 180 ألف دينار.

و أحبطت فرقة الحرس الديواني بسيدي بوزيد عملية تهريب كمية من الجال المعقم والكمامات مجهولة المصدر بقيمة 29 ألف دينار.

و قد بلغت حصيلة البضائع المحجوزة من قبل مختلف وحدات الحرس الديواني خلال أسبوع 830 ألف دينار فيما بلغت قيمة وسائل النقل المحجوزة 670 ألف دينار.

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