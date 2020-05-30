الحرس الديواني يحجز بضائع مهربة بقيمة 290 ألف دينار

حجزت فرق الحرس الديواني بكل من سوسة وصفاقس والصخيرة وقابس وقليبية مساء أمس الجمعة 29 ماي 2020، كميات هامة من البضائع المهربة بقيمة 290 ألف دينار.

وقد قامت فرقة الحرس الديواني بسوسة وعلى إثر عمل استعلامي من حجز 300 ساعة يدوية ذات علامات أجنبية مقلدة اضافة الى 1415 غرام من المصوغ المزيف المهرب وقطع الكترونية للهواتف الجوالة وقد بلغت قيمة المحجوز 83 ألف دينار.

وفي السياق نفسه، حجزت فرقة الحرس الديواني بالصخيرة في عمليتين منفصلتين كميات من السجائر والبطاريات الجافة وشفرات الحلاقة المهربة بقيمة 41الف دينار.

كما حجزت فرقة الحرس الديواني بقليبيا كمية هامة من السجائر المهربة وقد بلغت قيمة المحضر 107الف دينار.

وتمكنت فرقة الحرس الديواني بقابس من حجز كمية من الملابس الجاهزة محملة على متن شاحنة خفيفة وذلك على إثر دورية مراقبة وجولان وقد بلغت القيمة الجملية للمحضر 60الف دينار.

كما وعلى إثر عمل استعلامي تمكنت فرقة الحرس الديواني بصفاقس من حجز 49 إطار مطاطي مهرب داخل إحدى المخازن بالجهة.

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