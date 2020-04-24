الحرس الديواني يحجز بضائع مهربة بقيمة 550 ألف دينار

قامت وحدات الحرس الديواني خلال اليومين الماضيين بحجز بضائع مهربة ووسائل نقل معدة للتهريب بقيمة 550 ألف دينار.

وقد شملت هذه البضائع مواد استهلاكية مختلفة احتوت على كميات من الملابس الجاهزة المهربة بقيمة 100الف دينار قامت بحجزها فرقة الحرس الديواني بسليانة كما تم حجز 7 آلاف علبة سجائر مهربة حيث حجزت فرقة الحرس الديواني بجندوبة 6 آلاف علبة محملة على متن سيارة خفيفة وبلغت قيمة المحضر 76 ألف دينار كما حجزت فرقة الحرس الديواني بقابس ألف علبة سجائر أجنبية مهربة اضافة الى 300 كلغ من الشاي المهرب.

وفي السياق ذاته، تمكنت فرقة الحرس الديواني بالرقاب من حجز أقمشة مهربة محملة على متن شاحنة ثقيلة حيث بلغت القيمة الجملية للمحضر 292 ألف دينار باعتبار وسيلة النقل.

وقامت فرقة الحرس الديواني بسوسة بضبط عطورات مقلدة تحمل ماركات عالمية و حجزت فرقة الحرس الديواني باريانة 1300 علبة سوائل التعقيم لا تستجيب للشروط الصحية.

كما حجزت فرقة الحرس الديواني بالصخيرة كمية من الشاي المهرب والفوانيس المهربة وبلغت قيمة المحضر 47 ألف دينار.

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