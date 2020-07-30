الحرس الديواني يحجز بضائع مهربة بقيمة تناهز 400 ألف دينار

تمكنت فرقة الحرس الديواني ببن عروس أمس الأربعاء 29جويلية 2020، إثر عمل استعلامي من حجز 50 ألف مترا من القماش المهرب مخزنة داخل محل كائن بجهة الياسمينات، وتم تحرير محضر في الغرض وبلغت قيمة البضاعة المحجوزة 112ألف دينار.

وفي السياق ذاته، حجزت فرقتي الحرس الديواني بالقصرين وسوسة كمية من الملابس الرياضية المهربة ذات علامات أجنبية مقلدة بقيمة فاقت الـ200 ألف دينار.

كما حجزت فرقة الحرس الديواني بسيدي التوي 23 ألف علبة سجائر مهربة محملة على متن سيارة لا تحمل لوحات منجمية وقد بلغت قيمة البضاعة 46ألف دينار دون اعتبار وسيلة النقل.

وفي الاطار نفسه، أحبطت فرقة الحرس الديواني بتطاوين عملية تهريب 800 كلغ من الشاي المهرب محملة على متن شاحنة خفيفة اثر دورية مراقبة بالمنطقة الصحراوية بتطاوين.

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