الحرس الديواني يحجز منتجات تبغ قدرت قيمتها بـ 49.8 مليون دينار

تمكنت وحدات الحرس الديواني خلال سنوات 2018 و 2019 و 2020، من حجز 15 مليون علبة سجائر و 100 ألف خرطوشة معسل و73.5 طن من مادة الجيراك المهرب بقيمة جملية حسب السوق المحلية قدرت بـ 49.8 مليون دينار، وفق بلاغ صادر عن الديوانة التونسية .

وقد تم خلال الثمانية الأشهر الأولى لسنة 2020 حجز 4.3 مليون علبة سجائر مهربة و20 ألف خرطوشة معسل و8.9 طن من مادة الجيراك بقيمة 14.3 مليون دينار.

وخلال سنة 2019، تم حجز 5.5 مليون علبة سجائر مهربة و34.9 ألف خرطوشة معسل و 33.6 طن من مادة الجيراك بقيمة جملية بلغت 17.7 مليون دينار.

أما في سنة 2018، فقد تم حجز 5.3 مليون علبة سجائر مهربة و 45 ألف خرطوشة معسل و 31 طن من مادة الجيراك بقيمة جملية بلغت 17.8 مليون دينار.

كما شاركت مصالح الحرس الديواني في أعمال اللجنة الفرعية لمكافحة التهريب والتجارة الموازية واللجان الجهوية التابعة لها من خلال القيام بدوريات مشتركة مع مصالح التجارة والأمن والجيش الوطني وبقية الهياكل التابعة لهذه اللجان، بلغت 1545 دورية عمل خلال سنتي 2019 و2020 و أدت إلى حجز كميات هامة من البضائع وتحتوي على كميات هامة من منتجات التبغ المهربة .

هذا وتجدر الإشارة إلى أنه يتم التصرف في المحجوزات الديوانية من السجائر والمعسل والجيراك عبر إحالتها مباشرة إلى مصنع التبغ بالقيروان ومصالح الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد باعتبارها مواد إختصاص ليتم إعادة تثمينها أو اتلافها.

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