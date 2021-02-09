الحرس الديواني يحجز 15 قطعة معدنية أثرية

تمكنت فرقة الحرس الديواني بسيدي بوزيد، على إثر دورية مراقبة وجولان بإحدى المسالك الفلاحية، من حجز 15 قطعة معدنية أثرية دائرية الشكل مخفية على متن سيارة ذات ترقيم تونسي.

وبينت الديوانة التونسية في بلاغ لها، بأنه باستهداف السيارة على مستوى منطقة السد التابعة لمعتمدية السبالة، لاحظ أعوان الدورية ارتباك السائق وبإخضاعها إلى التفتيش الدقيق تم العثور على القطع المعدنية المذكورة مخفية داخل السيارة.

وتم في الإبان تحرير محضر حجز و دعوة ممثل عن المصالح الجهوية للتراث قصد معاينة القطع المحجوزة و تحديد الحقبة التاريخية التي تعود إليها.

و باستشارة النيابة العمومية أذنت بإحالة الملف إلى المصالح المختصة للحرس الوطني قصد مواصلة الأبحاث والتحريات.

كلمات البحث :الحرس الديواني;حجز;قطعة معدنية