الحرس الديواني يحجز 16 طنا من المواد الغذائية و6 آلاف علبة سجائر مهربة

تمكنت فرقة الحرس الديواني بالصخيرة اثر دورية مراقبة وجولان يوم أمس الأربعاء، من ضبط شاحنة محملة بـ 16 طنا من المقرونة و السميد و الكسكسي لا يحمل في شأنها سائق الشاحنة أية وثيقة تثبت شرعية مسكها.

وتم تحرير محضر في الغرض وبلغت القيمة الجملية للمحجوز 107 ألف دينار باعتبار وسيلة النقل.

كما قامت مصالح الحرس الديواني بقفصة وعلى إثر عمل استعلامي بحجز 6 آلاف علبة سجائر مهربة أجنبية المصدر محملة على متن شاحنة خفيفة على مستوى منطقة ام الاقصاب.

كلمات البحث :الحرس الديواني;سجائر مهربة;مواد غذائية