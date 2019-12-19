الحرس الوطني يردّ على صورة أثارت جدلا

أكد الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني على صفحته الرسمية بالفايسبوك مساء اليوم الخميس، أن الصورة التي تداولها رواد مواقع التواصل الإجتماعي اليوم والتي اثارت جدلا وانتقادات لأغراض مُعلقة على حبل أمام مركز للحرس ليست لمركز حرس.

وأوضح الناطق الرسمي بأن المكان هو فضاء خاص يقع استغلاله عند توافد عدد كبير من الزوار في عطلة نهاية الأسبوع أو في الأعياد من دورية الحرس المكلفة بالتأمين، تم إنجازه في فترة قديمة جدا من طرف شقيقة الرئيس السابق.

وتم حجز الأغراض المشار إليها التي تبين أنها تابعة لامرأة تسكن بجوار المقر المذكور و التنبيه عليها بعدم تكرار ذلك.

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