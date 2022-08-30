الحرس الوطني يُنقذ 326 مهاجرا غير نظامي

تمكنت وحدات تابعة للأقاليم البحرية للحرس الوطني بالشمال والوسط و الساحل خلال الليلة الفاصلة بين يومي 29 و 30 أوت 2022 ، من إحباط عدد 16 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة و نجدة و إنقاذ 326 مجتازا من بينهم عدد 217 من جنسيات افريقية مختلفة و البقية تونسيين .
و في إطار العمليات الإستباقية تمكنت يوم 29 أوت 2022 وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات جرجيس وقابس و المهدية من ضبط 8 أشخاص مفتش عنهم من أجل مساعدة أشخاص على اجتياز الحدود البحرية خلسة .
وباستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنهم .
كلمات البحث :الحرس الوطني;مهاجر
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.