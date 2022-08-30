الحرس الوطني يُنقذ 326 مهاجرا غير نظامي

تمكنت وحدات تابعة للأقاليم البحرية للحرس الوطني بالشمال والوسط و الساحل خلال الليلة الفاصلة بين يومي 29 و 30 أوت 2022 ، من إحباط عدد 16 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة و نجدة و إنقاذ 326 مجتازا من بينهم عدد 217 من جنسيات افريقية مختلفة و البقية تونسيين .

و في إطار العمليات الإستباقية تمكنت يوم 29 أوت 2022 وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات جرجيس وقابس و المهدية من ضبط 8 أشخاص مفتش عنهم من أجل مساعدة أشخاص على اجتياز الحدود البحرية خلسة .

وباستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنهم .

كلمات البحث :الحرس الوطني;مهاجر