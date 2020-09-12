الحركة الدبلوماسية: وزيران سابقان في باريس والرياض وطارق الادب خلفا القبطني

قرّر رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم السبت، في اطار الحركة السنوية لرؤساء البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية، تعيين وزير العدل السابق محمد كريم الجاموسي سفيرا للجمهورية التونسية في باريس، وتعيين وزير الداخلية السابق هشام الفوراتي سفيرا لتونس في الرياض.

كما قرّر رئيس الجمهورية تعيين مدير عام الأمن الوطني كمال القيزاني سفيرا لتونس بلاهاي والمدير العام للأمن الرئاسي سابقا رؤوف مرادع قنصلا عاما بسترازبورغ.

وعيّن الرئيس عضو البعثة التونسية بالأمم المتحدة طارق الأدب مندوباً لتونس بالأمم المتحدة خلفا لقيس القبطني الذي تم إعفاءه مؤخرا، وفق ما ورد في بيان وزارة الشؤون الخارجية.

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