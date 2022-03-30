الجمهوري يدعو النواب لتحويل الجلسة العامة إلى خطوة نحو القطع مع المشهد البرلماني السابق

أكد الحزب الجمهوري في بلاغ له، تمسكه بالشرعية الدستورية و بالحوار مبدأ لحل الخلافات، داعيا أعضاء مجلس نواب الشعب إلى تحويل الجلسة العامة للبرلمان المُجمّد إلى خطوة في اتجاه القطع مع المشهد البرلماني السابق بعيدا عن الصراعات المدمرة و عن روح المغالبة و أن ينتصروا الى الشرعية الدستورية و ثوابت البناء الديمقراطي إنتهاء بوضع مجلس نواب نفسه على ذمة الحوار الوطني المنشود و مخرجاته .

ودعا المكتب التنفيذي للجمهوري رئيس الجمهورية الى إلتقاط هذه الخطوة و البناء عليها في إتجاه العودة إلى المسار الدستوري و فتح قنوات التواصل و الحوار مع القوى الحية في البلاد للتعجيل بوضع حد للأزمة التي باتت تهدد النسيج الاجتماعي بالتفكك و الوضع الاقتصادي بالانهيار.

و شدد المكتب التنفيذي على أن تونس اليوم في أشد الحاجة ، بعد الاخفاقات التي رافقت الانتقال الديمقراطي وصولا الى مخاطر إرساء حكم فردي يهدد بنسف كل المكتسبات ، إلى تغليب الحكمة و لغة الحوار و البحث عن حلول تحفظ وحدة شعبها و مؤسسات دولتها لمواجهة التحديات الجسام التي تواجهها.

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