الحزب الجمهوري يُدين قرار إعفاء رئيس بلدية بنزرت

أدان الحزب الجمهوري في بيان له اليوم الجمعة، قرار إعفاء رئيس بلدية بنزرت كمال بن عمارة من مهامه، معتبرا ذلك تدخلا سافرا في شؤون سلطة محلية منتخبة و مواصلة للهجوم على كل الهيئات و المؤسسات المستقلة و المنتخبة .

وأعرب الحزب عن تضامنه الكامل مع كمال بن عمارة و المجلس البلدي ببنزرت و دعمه لكل الخطوات التي يتخذها للتصدي لهذا القرار و ابطال مفعوله.

ودعا الحزب الجمهوري كل انصار الديمقراطية و القوى الحية في البلاد الى الوقوف في وجه ما اعتبره الانحراف الخطير و تكتيل جهودهم لانقاذ تونس من الازمة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية المستفحلة، وفق البيان.

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