الحزب الدستوري الحر يعلن تنظيم مسيرة يوم 25 جويلية ويطالب السلطات بتأمينها

أعلن الحزب الدستوري الحر في بيان له اليوم السبت، بأنه سينطلق بداية من 12 جويلية 2023، في جولة داخل ولايات الجمهورية تحت شعار » قافلة التنوير3″ بقيادة رئيسة الحزب عبير موسي وثلة من أعضاء الديوان السياسي والإطارات الوطنية للتواصل مع الهياكل الجهوية والمحلية والقاعدية و « الاستماع إلى المواطنين وتنويرهم حول كل ما يجري بالبلاد وتحسيسهم بأهمية الاضطلاع بدورهم في المحافظة على مكاسب الجمهورية » .

وستتوج هذه الجولة بتنظيم مسيــرة وطنيــة يوم الـــثلاثاء 25 جويلية 2023 انطلاقــا من شــــارع 9 أفريل 1938 تونس (على مستوى دار الحزب سابقا) وصولا الى شارع باب بنات (على مستوى قصر العدالة)، للاحتجاج على انهيار قيم وأركان الجمهورية المدنية وضرب مبادئ الحرية والعدالة والنظام والتعبير عن الرفض القاطع للاعتداء على مواطنة التونسيين واغتصاب السلطة وتقويض أسس استقلال القضاء وتغلغل الفساد في إدارة الدولة والتنديد بالعجز عن انقاذ الاقتصاد والمالية العمومية وتوفير الحاجيات الأساسية للمواطنين وإدانة فتح الباب للاستعمار عبر الاستيطان الأجنبي والتستر على الاختراقات وشبكات الإجرام الدولية،

كما طالب الحزب الأجهزة المختصة بتأمين تحركات رئيسته وقياداته والمشاركين في التظاهرات، محذرا من أي عرقلة مباشرة أو غير مباشرة لهذه التحركات السياسية المكفولة قانونا.

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