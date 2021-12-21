الحفناوي يُحرز فضية 1500 متر في بطولة العالم للسباحة

أحرز السباح التونسي أحمد أيوب الحفناوي، اليوم الثلاثاء، الميدالية الفضية لسباق 1500 متر سباحة حرة، في بطولة العالم للسباحة (حوض 25 مترًا) المقامة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، وذلك بعد أن قطع المسافة في 14 دقيقة، و10 ثواني و94 بالمئة.

وتحصل الألماني فلوريان ويلبروك على الميدالية الذهبية، محققا رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا 14 دقيقة و6 ثواني و88 بالمئة، فيما فاز الأوكراني ميخايلو رومانتشوك بالميدالية البرونزية بعد أن قطع المسافة في توقيت 14 دقيقة و11 ثانية و47 بالمئة.

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