الحكم بالإعدام ضدّ المتهم بطعن عوني أمن بجربة سنة 2018

أعلن الناطق الرسمي باسم المحكمة الحبيب الترخاني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الإثنين 11 جويلية 2022، أن محكمة الاستئناف بتونس أصدرت اليوم حكما بالإعدام مع 30 سنة سجنا و 5 سنوات مراقبة إدارية على المتّهم في قضيّة طعن عوني أمن بأحد شواطئ جزيرة جربة سنة 2018.
وتعود أطوار القضيّة إلى 13 جويلية من سنة 2018 حين قام شخص بطعن عوني أمن من فرقة « الخيّالة » كانا في مهمة مراقبة بأحد شواطئ جزيرة جربة بواسطة سكّين وتفجير حزام ناسف قبل إلقاء القبض عليه.
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