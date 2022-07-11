الحكم بالإعدام ضدّ المتهم بطعن عوني أمن بجربة سنة 2018

اخر تحديث : 11/07/2022
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

قضاء سجن

أعلن الناطق الرسمي باسم المحكمة الحبيب الترخاني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الإثنين 11 جويلية 2022، أن محكمة الاستئناف بتونس أصدرت اليوم حكما بالإعدام مع 30 سنة سجنا و 5 سنوات مراقبة إدارية على المتّهم في قضيّة طعن عوني أمن بأحد شواطئ جزيرة جربة سنة 2018.

وتعود أطوار القضيّة إلى 13 جويلية من سنة 2018 حين قام شخص بطعن عوني أمن من فرقة « الخيّالة » كانا في مهمة مراقبة بأحد شواطئ جزيرة جربة بواسطة سكّين وتفجير حزام ناسف قبل إلقاء القبض عليه.


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