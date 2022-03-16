الحكم بسجن النائب المجمّد عن قلب تونس مريم اللغماني لـ8 أشهر

أصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بالكاف أمس الثلاثاء، حكما حضوريا بسجن النائب المجمدة أعمالها، مريم اللغماني، مدة 8 أشهر من أجل الاساءة الى الغير عبر شبكة التواصل الاجتماعي.

وأكد المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة والناطق الرسمي باسمها فوزي الداودي في تصريح لاذاعة موزاييك أن الحكم على النائب عن حزب قلب تونس تعلق بقضية رفعها ناشط بالمجتمع المدني ضد النائبة المجمدة بسبب خصومات وخلافات بينهما ، مؤكدا أن الشاكي بدوره حوكم بثمانية أشهر سجنا بسبب قضية رفعتها النائب المجمدة من أجل القذف العلني وذلك في قضية أخرى مستقلة عن القضية التي رفعها الناشط بالمجتمع المدني ضد النائب المذكورة.

وأكد فوزي الداودي أن هناك عدة قضايا أخرى مثارة بين الطرفين لا تزال محل بحث سواء لدى قاضي التحقيق أو أعوان الضابطة العدلية.

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