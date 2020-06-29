الحكم بسجن منذر بلحاج علي لـ4 سنوات مع خطية بـ 20 ألف دينار

أصدرت الدائرة الجنائية بالقطب القضائي المالي اليوم الاثنين، حكما بسجن السياسي والنائب السابق منذر بلحاج علي لمدة 4 سنوات مع النفاذ العاجل وخطية قدرها 20 ألف دينار.

ويعود هذا الحكم بعد أن تمّ توجيه تهمة استخلاص فائدة دون وجه حق له والإضرار بالإدارة على خلفية دراسته بالخارج على حساب وزارة التعليم العالي دون أن تتوفر فيه الشروط القانونية لذلك زمن النظام السابق.

كلمات البحث :خطية;سجن;منذر بلحاج علي