الحكومة الإيطالية تُعلن تخصيص 10 مليون يورو لتونس

أعلنت الحكومة الإيطالية اليوم الخميس، تخصيص 10 ملايين يورو لتونس، منها 6.5 مليون لمكافحة الهجرة غير النظامية.

وجاء ذلك في مذكرة صدرت في روما أشارت إلى أن أمر التخصيص جاء من جانب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أنطونيو تاياني، كـ « متابعة ملموسة » للاجتماع الذي جرى الشهر الماضي مع نظيره التونسي نبيل عمار.

ونوهت مذكرة وزارة الخارجية بأن تاياني وضع مسألة التعاون بمجال الهجرة مع تونس كـ « أولوية » منذ نشأة الحكومة الحالية.

ونقلت المذكرة عن تاياني تأكيد « إيطاليا على دورها المحوري في دعم تونس في جميع المجالات » ، مشيرا إلى أن قرار اليوم جاء من أجل « ضمان موارد إضافية للتعاون في مجال الهجرة لمرافقة السلطات التونسية في إدارة ظاهرة يتحد بلدانا أمامها في مكافحة شبكات التهريب للمتاجرين بالبشر » .

كلمات البحث :الحكومة الإيطالية;تخصيص;تونس