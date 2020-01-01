الحكومة الجديدة: امرأة على رأس الخارجية وأصغر وزير عمره 31 سنة وأكبرهم 69

أكد رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي في ندوة صحفية عقدها مساء اليوم الأربعاء، أن حضور المرأة في التركيبة الحكومية سيكون في حدود 40 بالمائة، مشيرا إلى أن امرأة ستتولى حقيبة وزارة الشؤون الخارجية.

وأوضح رئيس الحكومة المكلف بأن أصغر وزير سيكون في الحكومة عمره 31 سنة وأكبرهم 69 عاما.

وأشار الجملي إلى أن الحكومة تضم كفاءات تونسية من الخارج والبعض من الوزراء الذين شغلوا سابقا مناصب وزارية، كما سيُحافظ عدد من وزراء الحكومة الحالية على تواجدهم في التشكيلة الحكومية الجديدة دون أن يُقدّم المزيد من التفاصيل.

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