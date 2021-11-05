الحكومة الفرنسية تؤكد ترحيل مئات المهاجرين التونسيين

أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال في حوار له مع قناة « C NEWS » الفرنسية يوم الأربعاء، أنه تمّ ترحيل مئات التونسيين المهاجرين غير نظاميين من الأراضي الفرنسية.

وكشف أتال بأن « السلطات في تونس متعاونة في هذا الإطار، ويتم ترحيل التونسيين، بعد حصولهم على التصاريح القنصلية ».

وأشار المتحدث باسم الحكومة إلى أن فرنسا اتخذت عام 2018 قرارات صارمة بشأن إعادة المهاجرين الذين ليس لديهم حق البقاء على أرضهم، مشيرا إلى وجود عدة دول اتخذت هكذا قرارات بعد الأزمة الصحية وليس فقط فرنسا ».

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