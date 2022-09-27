الحكومة تدعم ترشح بلال الجموسي لمنصب مدير مكتب التقييس والاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات

أعلنت رئيسة الحكومة نجلاء بودن في كلمة لها ا المساندة الثابتة للحكومة التونسية لمرشّحها بلال الجمّوسي لمنصب مدير مكتب تقييس الاتّصالات بالاتّحاد الدّولي للاتّصالات للفترة من2023-2026 وهو المرشّح الوحيد من المنطقة العربيّة لمختلف مناصب الاتّحاد والمرشّح الوحيد للاتّحاد الأفريقي لمنصب مدير مكتب التّقييس والحاصل على دعم الدّول العربية والأفريقية.

وذكرت رئيسة الحكومة بأنّ الجمّوسي يعمل صلب الاتحاد الدولي للاتصالات منذ 12 سنة ممّا يجعل هذا الهيكل الدولي معروف جيّدا لديه. ويعرف الجموّسي بكفاءته كمتصرّف وخبير في مجال الاتصالات والتقييس ».

وذكّرت رئيسة الحكومة، في هذا الاطار، أيضا، بأن تونس ستعمل على مزيد الاسهام في نشاطات الاتحاد الدولي للاتصالات في مجالات التقييس والتطوير التكنولوجية.

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