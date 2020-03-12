الحكومة ترصد 12 مليون دينار لوزارة الصحة لمجابهة فيروس كورونا

أعلنت مديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء مساء الأربعاء، أن الحكومة رصدت تمويلات لفائدة وزارة الصحة بقيمة 12 مليون دينار في إطار خطة تهدف إلى مجابهة فيروس كورونا المستجد.

وأشارت بن علية إلى أنه تم إلى غاية الآن إنفاق 4 مليون دينار من قبل الوزارة في إطار تنفيذ هذه الخطة، فضلا عن تخصيص هذه التمويلات لاقتناء مستلزمات طبية وتوفير الاحتياجات الصحية لمواجهة الفيروس.

وأشارت المتحدثة إلى أن عدد الأشخاص الخاضعين للعزل يناهز حاليا 3 آلاف شخص في تونس، مذكرة بضرورة الالتزام بحفظ شروط الصحة الأساسية من أجل حماية صحة المواطنين من خطر العدوى.

كلمات البحث :الحكومة;كورونا;وزارة الصحة