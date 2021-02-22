الحكومة تقر اجراءات لرد الاعتبار المادي والمعنوي للفقيد الطبيب بدر الدين العلوي

أعلن مصدر بوزارة الصحة في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الاثنين، أن الحكومة أقرت إجراءات لرد الاعتبار المادي والمعنوي للفقيد الطبيب المقيم بدر الدين العلوي الذي توفي يوم 3 ديسمبر 2020 جراء سقوطه من مصعد معطب في المستشفى الجهوي بجندوبة.

وتتمثل هذه الإجراءات في اعتبار حادثة وفاة الفقيد بدر الدين العلوي حادث شغل وتمكين عائلته من التعويض المادي، إضافة إلى قرار انتداب شقيق الفقيد في وزارة الفلاحة باعتبار أن الراحل كان العائل الوحيد لأسرته، وفق المصدر ذاته.

وكان الطبيب المقيم في السنة الأولى اختصاص جراحة عامة بدر الدين العلوي قد فارق الحياة بعد تعرضه إلى السقوط من مصعد معطب عن علو يقارب 10 أمتار وهو في طريقه إلى التحول إلى قسم الاستعجالي في الطابق السفلي للمستشفى.

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