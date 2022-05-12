الحكومة تُقرّ جملة من الإجراءات لتحسين مردودية الحبوب والتقليص من التوريد

أكّد الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير التشغيل المهني والتكوين نصر الدين النصيبي في ندوة صحفية انعقدت بقصر الحكومة بالقصبة اليوم الخميس، 12 ماي 2022، أنّ الحكومة تعمل بجدية على استراتيجية حقيقية لم تكن موجودة لتحقيق الأمن الغذائي، مبرزا بان هذه الاستراتيجية ترتكز على السياسات والبرامج المتعلقة بتثمين المواد الفلاحية ووضع سلاسل قيمية للمنتوجات الفلاحية من المسح العقاري والأراضي الدولية وكل الإجراءات التي تُمكن من رسم سياسة فلاحية صحيحة بما في ذلك تأطير الفلاحين وتدعيم دورهم الاقتصادي في البلاد وفي رسم السياسيات الفلاحية .

وأعلن الوزير عن إقرار الحكومة لجملة من الإجراءات ابتداء من الموسم الحالي لتحسين مردودية الحبوب والتقليص من التوريد ومن أهمها:

-الترفيع في أسعار الحبوب على مستوى الإنتاج لفائدة المنتج والفلاح الذي ينتج في تونس:

*القمح الصلب 130 دينار القنطار أي بزيادة تقدر بـ 43 دينار مقارنة مع الموسم الماضي

*الشعير 80 دينار القنطار أي بزيادة تقدر بـ24 دينار مقارنة بالموسم الماضي

-التوسع في زراعة الحبوب بالنسبة للموسم القادم من ناحية المساحة وخاصة من القمح الصلب لنمر إلى مساحة 800 ألف هكتار

-سيتم توفير جميع مستلزمات الإنتاج والشروع في السعي إلى توفير مخزون استراتيجي من البذور الممتازة في حدود 400 ألف قنطار وتوفير مخزون استراتيجي من الأسمدة الكيميائية وخاصة الأمونيتير بقيمة 250 ألف طن لكي لا يتعرض الفلاح للصعوبات نفسها التي تعرض لها سابقا مع ضرورة الابتداء من شهر ماي الجاري

-برنامج تشتغل عليه وزارة الفلاحة لتحسين نسبة تأطير الفلاحين

-إعفاء المرشدين في وزارة الفلاحة من ملف الأعلاف المدعّمة

-إحداث سلك خصوصي للمرشدين الفلاحين والترفيع في عدد المرشدين عبر تفعيل آلية الحراك الوظيفي وتوظيف الإطارات المختصة من عملة الحضائر المعنيين بالتسوية

-إحداث جائزة وطنية ستُسند للمرشدين والباحثين الفلاحيين الذي عملوا على تثمين مخرجات البحث العلمي في مجال الفلاحة

-تمّ إعداد خطة وطنية لإنتاج بذور البطاطا محلية ومثبتة

-تخصيص مبلغ بـ2.5 مليون دينار من مشروع تأهيل المناطق السقوية بالشمال لتأهيل وتهيئة محطة التجارب بمنوبة التابعة للمجمع المهني المشترك للخضر للشروع في إكثار بذور البطاطا

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