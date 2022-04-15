الحكومة واتحاد الشغل يتفقان على تعديل الأجر الأدنى

أعلنت رئاسة الحكومة مساء اليوم الجمعة، أنه تم الاتفاق خلال اجتماعها مع أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد الشعل على عديد المسائل.

و من أبرز ما تم الاتفاق عليه:

-إعادة تفعيل الحوار بطريقة تكون أكثر نجاعة عبر مراجعة المنشور عدد 20 منشور لسنة 2021 المؤرخ في 9 ديسمبر2021 حول التفاوض مع النقابات بما يضفي عليه ديناميكية اجتماعية ويضع ضوابط الحوار الاجتماعي ويضبط أهدافه ومقاصده

-عودة العمل بآلية الحوار خمسة زائد خمسة الذي يجمع ممثلين عن الحكومة وممثلين عن المكتب التنفيذي الوطني لاتحاد العام التونسي للشغل، وذلك بداية من الأسبوع المقبل.

-مواصلة الحوار والإسراع في إتمام المشروع الجديد لقانون الوظيفة العمومية وقانون القطاع العام.

-فض الإشكالات الخاصة بربط الطاقات المتجددة حتى تكون دعامة للشركة التونسية للكهرباء والغاز.

-العمل المشترك على تعديل المقدرة الشرائية للتونسيين وتعديل الأجر الأدنى.

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