الحكومة واتحاد الشغل يتفقان على تعديل الأجر الأدنى

أعلنت رئاسة الحكومة مساء اليوم الجمعة، أنه تم الاتفاق خلال اجتماعها مع أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد الشعل على عديد المسائل.
و من أبرز ما تم الاتفاق عليه:
-إعادة تفعيل الحوار بطريقة تكون أكثر نجاعة عبر مراجعة المنشور عدد 20 منشور لسنة 2021 المؤرخ في 9 ديسمبر2021 حول التفاوض مع النقابات بما يضفي عليه ديناميكية اجتماعية ويضع ضوابط الحوار الاجتماعي ويضبط أهدافه ومقاصده
-عودة العمل بآلية الحوار خمسة زائد خمسة الذي يجمع ممثلين عن الحكومة وممثلين عن المكتب التنفيذي الوطني لاتحاد العام التونسي للشغل، وذلك بداية من الأسبوع المقبل.
-مواصلة الحوار والإسراع في إتمام المشروع الجديد لقانون الوظيفة العمومية وقانون القطاع العام.
-فض الإشكالات الخاصة بربط الطاقات المتجددة حتى تكون دعامة للشركة التونسية للكهرباء والغاز.
-العمل المشترك على تعديل المقدرة الشرائية للتونسيين وتعديل الأجر الأدنى.
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