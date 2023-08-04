الحمامات: القبض على شابيْن بحوزتهما 23 طابع من مخدّر الـ LSD

تمكّنت الوحدات الأمنية التابعة لفرقة أمن الملاهي بياسمين الحمامات، من القبض على شابيْن (18 و 19 سنة) بحوزتهما 23 طابع مخدّر نوع LSD، وفق بلاغ نشرته الإدارة العامة للأمن الوطني اليوم الجمعة.

هذا وتمّ الاشتباه في الشابيْن المذكوريْن، أثناء قيام الوحدات بدورية أمنية على مستوى أحد الملاهي الليلية بجهة الحمامات الجنوبية، حيث بانت عليهما علامات الريبة والإرتباك، وبالتحري معهما وتفتيشهما عُثر لدى أحدهما على الطوابع المخدّرة.

ووفق البلاغ، وقع الإحتفاظ بهما بعد استشارة ممثل النيابة العمومية من أجل « المسك بنية الترويج لمادة مخدرة » والأبحاث متواصلة على صعيد فرقة الشرطة العدلية بياسمين الحمامات.

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