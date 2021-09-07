الحمامي: الغنوشي تحوّل إلى دكتاتور كامل الأوصاف

اعتبر القيادي المُجمدة عضويته صلب حركة النهضة عماد الحمامي في تصريح لجريدة الشروق في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أن رئيس الحركة راشد الغنوشي تحوّل إلى دكتاتور كامل الأوصاف، مؤكدا أنه كان عليه الانسحاب من البرلمان من الباب الكبير إلا أنه فوّت فرصة هامة بعد أن تم اسقاط لائحة سحب الثقة منه.

وقال الحمامي إن الغنوشي « انتهى سياسيا » و حكم على نفسه بالخروج من الباب الصغير، موضحا بأن تجميد نشاطه داخل الحركة كان بسبب مواقفه خاصة بعد توقيعه على العريضة الرافضة للرئاسة مدى الحياة صلب الحركة ولتأجيل المؤتمر.

كما أفاد الحمامي بأنه يُمكن اليوم أن يتم تأسيس حزب على أنقاض حركة النهضة .

وكان رئيس حزب حركة النهضة راشد الغنوشي قد قرّر مطلع شهر سبتمبر الحالي، تجميد عضوية عماد الحمامي في الحزب وإحالته على لجنة النظام .

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