الحمامي: حزب عبد اللطيف المكي صورة أخرى من مشروع النهضة

اعتبر القيادي السابق في حركة النهضة والناشط السياسي عماد الحمامي في تصريح لإذاعة شمس أف أم اليوم الأربعاء، أن الحزب الجديد للقيادي السابق في النهضة عبد اللطيف المكي تحت مسمّى « العمل والإنجاز » صورة أخرى من مشروع حركة النهضة وذلك في انتظار الاطلاع على لوائحه.

وذكر المتحدث أن المسار الذي انتهجه هو المسار الصحيح، معتبرا حركة النهضة جزءً من الماضي، مشددا على ضرورة القطع مع العشرية السابقة والإسلام السياسي.

من جهة أخرى، انتقد الحمامي بشدة إضراب القضاة المتواصل منذ 4 أسابيع واعتبره إضرابا غير قانوني وتسبب في الإضرار بالمصلحة الوطنية وعطّل مصالح المواطنين والمتقاضين.

كلمات البحث :الحمامي;النهضة;حزب;عبد اللطيف المكي