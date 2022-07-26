الحماية المدنية: إطفاء 113 حريقا في يوم واحد

قامت وحدات الحماية المدنية خلال الــ 24 ساعة الفارطة من الساعة 06:00 من يوم أمس 25 جويلية 2022، إلى الساعة 06:00 من يوم 26 جويلية 2022، بتسجيل 405 تدخلا نجم عنه 05 حالات وفاة و273 مصابا.
وتتوزع هذه التدخلات كما يلي :
- إطفاء الحرائق (113 تدخلا) .
- النجدة والإسعاف بالطرقات (102 تدخلا) .
- تدخلات الإسعاف في غير حوادث المرور (182 تدخلا) .
- حوادث الشواطئ (02 تدخلات ).
- بقية التدخلات (06 تدخلات ).
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