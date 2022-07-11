الحماية المدنية: 7 حالات غرق يوم أمس الأحد

أكد الناطق الرسمي باسم الديوان الوطني للحماية المدنية، العميد معز تريعة في تصريح لإذاعة جوهرة أف أم اليوم الاثنين، تسجيل 7 حالات غرق في عدد من الشواطئ التونسية يوم أمس الأحد تتراوح أعمارهم بين 20 سنة و12 سنة.

وتتوزع حالات الغرق كالآتي: حالة غرق بشاطئ المرسى (شاب 17 سنة) و3 حالات ببنزرت (شاب 21 سنة بشاطئ رفراف وشقيقتان 14 سنة و18 سنة بشاطئ دار الجنة) وحالة غرق لشاب يبلغ من العمر 20 سنة في سليمان وغرق طفلة 12 سنة بشاطئ الشرف وحالة غرق سابعة بميناء الصخيرة أيضا (12 سنة).

وأوضح تريعة أن السلط المعنية كانت قد اصدرت بلاغا تحذيريا لمنع السباحة في عدد من الشواطئ نظرا لهبوب رياح قوية.

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