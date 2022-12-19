الخارجية الأمريكية: الإقبال المنخفض للناخبين بتونس يعزز الحاجة إلى زيادة توسيع المشاركة السياسية

أكد المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان له، أن الانتخابات التشريعية التي جرت في تونس يوم 17 ديسمبر تُمثل خطوة أولية ضرورية نحو استعادة المسار الديمقراطي للبلاد.

وفي الآن ذاته، اعتبر المتحدث أن الإقبال المنخفض للناخبين يعزز الحاجة إلى زيادة توسيع المشاركة السياسية خلال الأشهر المقبلة.

كما ورد في البيان: « مع تواصل العملية الانتخابية عام 2023، نعيد التأكيد على أهمية تبني إصلاحات شاملة وشفافة، بما في ذلك تمكين هيئة تشريعية منتخبة، وإنشاء المحكمة الدستورية، وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع التونسيين ».

وشدد برايس على أن الولايات المتحدة تظل ملتزمة بالشراكة العريقة التي تجمعها بتونس وستُواصل دعم تطلعات الشعب التونسي إلى حكومة ديمقراطية خاضعة للمساءلة، تحمي حرية التعبير والرأي المعارض وتدعم المجتمع المدني.

كما حثت الولايات المتحدة الحكومة التونسية على اتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة الأزمة الاقتصادية الراهنة وتحقيق الاستقرار والازدهار على المدى الطويل لجميع التونسيين.

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