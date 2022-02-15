الخارجية الأمريكية: القضاء المستقل هو عنصر أساسي لديمقراطية فعّالة وشفافة

عبّرت وزارة الخارجية الأمريكية عن « قلقها » إزاء قرار حل المجلس الأعلى للقضاء.

وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس عن قلقه إزاء قرار رئيس الجمهورية قيس سعيّ حل المجلس، مؤكدا أن القضاء المستقل هو عنصر أساسي لديمقراطية فعّالة وشفافة.

وكان الرئيس سعيّد دعا يوم الأربعاء الماضي، بعض الدول والمنظمات التي انتقدت قرار حل المجلس الأعلى للقضاء، إلى « الانتباه لمواقفها .. لأن تونس ليست ضيعة أو بستانا، وإنما دولة ذات سيادة، وتسعى إلى مجتمع القانون ».

كلمات البحث :الخارجية الأمريكية;القضاء;ديمقراطية