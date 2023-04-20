الخارجية الأمريكية: ايقاف الغنوشي وإغلاق مقرات النهضة « تصعيد مقلق »

اعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها، أن القاء القبض على رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وإغلاق مقر النهضة وحظر اجتماعات جماعات معارضة يمثل « تصعيدا يبعث على القلق » .

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن « التزام الحكومة التونسية باحترام حرية التعبير وحقوق الإنسان ضروري للديمقراطية وللعلاقة بين الولايات المتحدة وتونس ».

وقال فيدانت باتل، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: « إيحاء الحكومة التونسية بأن إجراءاتها تستند إلى تصريحات عامة – هي إجراءات تمثل تصعيدا مقلقا ضد خصومها المتصورين. يتخطى التزام الحكومة التونسية باحترام حرية التعبير وحقوق الإنسان الأخرى أي فرد أو حزب سياسي وهو ضروري للديمقراطية النابضة وللعلاقة بين الولايات المتحدة وتونس ».

وأضاف المتحدث: « يتعارض قيام الحكومة التونسية باعتقال خصومها السياسيين ومنتقديها بشكل جوهري مع المبادئ التي اعتمدها التونسيون في دستور يضمن حرية الرأي والفكر والتعبير بشكل صريح ».

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