الخارجية الأمريكية تعبر عن انشغالها من القرار الأحادي الذي اتّخذه سعيد بحلّ البرلمان

أعربت الولايات المتّحدة الأمريكية عن انشغالها العميق بشأن القرار الأحادي الجانب الذي اتّخذه رئيس الجمهورية بحلّ البرلمان وإزاء ما يتداول من أنّ السلطات التونسية تدرس اتّخاذ إجراءات قانونية بحقّ نوّاب في البرلمان.

وأكد نيد برايس، المتحدّث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن المسؤولين التونسيين أبلغوا بلاده باستمرار بأنّه ينبغي أن تكتسي أيّ عمليّة إصلاح سياسي بالشفافيّة وأن تشمل الجميع وأن تجري بالتنسيق مع شتّى الأحزاب السياسية والنقابات العمالية ومكوّنات المجتمع المدني.

واعتبر برايس أنّ العودة السريعة إلى الحكم الدستوري، ومن ذلك برلمان منتخب أمر بالغ الأهمّية لمنظومة حكم ديمقراطي ومن شأنها أيضا أن تؤمّن دعمًا مستمرّا واسع النطاق للإصلاحات المطلوبة لمساعدة الاقتصاد التونسي على الانتعاش.

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