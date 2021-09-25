الخارجية الأمريكية: على قيس سعيد أن يعين رئيسا للوزراء ويصوغ خطة ذات جدول زمني واضح

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في ندوة صحفية اليوم السبت، أنّ الولايات المتحدة الأمريكية تُشارك الشعب التونسي هدفه المتمثل في تشكيل حكومة ديمقراطية تستجيب لاحتياجات البلاد وهي تجابه أزمات اقتصادية وصحية.

واعتبر برايس بأن ما يبعث على قلق بلاده أن الإجراءات الانتقالية مستمرة دونما نهاية واضحة، معتبرا أنه على الرئيس قيس سعيد أن يعين رئيسا للوزراء لتشكيل حكومة قادرة على تلبية تلك الاحتياجات الملحة.

كما دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية كما يدعو عامة التونسيين الرئيس لصياغة خطة ذات جدول زمني واضح لعملية إصلاح شاملة للجميع تضمّ المجتمع المدني والأصوات السياسية المتنوعة.

وفيما يتعلق بالإجراءات التي أدت إلى ما هي عليه الأمور الآن، قال المسؤول الأمريكي: « نرى أن العمل الأساسي المتمثل في دعم تقدم تونس على مسارها الديمقراطي هو أهم من التباحث في تسمية لهذه الأحداث، وهذا ما نركز عليه » .

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