الخارجية الأمريكية: نشعر بقلق بالغ إزاء اعتقال العديد من الشخصيات في تونس

أعرب المتحدّث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس يوم أمس الأربعاء، عن قلق أمريكا البالغ إزاء ما ورد من أنباء عن اعتقال العديد من الشخصيات السياسية وقادة الأعمال والصحفيين في تونس في الأيام الأخيرة.

وشددت الخارجية الأمريكية على احترامها لتطلعات الشعب التونسي إلى قضاء مستقل شفاف قادر على حماية الحريات الأساسية للجميع، مؤكدة تواصلها مع الحكومة التونسية على جميع المستويات لدعم حقوق الإنسان وحرية التعبير.

وأكدت الخارجية الأمريكية أنه من المبادئ الأساسية للولايات المتحدة أن يستطيع الأشخاص في جميع أنحاء العالم التعبير عن أنفسهم دون خوف أو تعرض لرد انتقامي، مبرزا بأن جميع الحكومات تتحمل مسؤولية صون هذا المبدأ الأساسي ودعمه.

كلمات البحث :اعتقال;الخارجية الأمريكية;شخصيات