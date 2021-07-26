الخارجية التركية: نأمل عودة الشرعية الديمقراطية في تونس سريعًا

أعربت وزارة الخارجية التركية في بيان لها اليوم الاثنين، عن قلقها البالغ جراء تجميد عمل البرلمان في تونس باعتبار وأنه يمثل الإرادة الشعبية بها، وعبرت عن أملها في إعادة ارساء الشرعية الديمقراطية سريعًا في البلاد.

وأضافت الوزارة: « نأمل إعادة إرساء الشرعية الديمقراطية في إطار أحكام الدستور التونسي بأسرع وقت ».

ونوهت الخارجية التركية إلى أن تونس تمتلك قصة نجاح نموذجية من حيث المسار الديمقراطي في إطار التطلعات الشعبية في المنطقة، مشددة على أن حماية هذه المكانة الاستثنائية لتونس ومكتسباتها الديمقراطية تحمل أهمية كبيرة بالنسبة للبلاد والمنطقة أيضا.

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