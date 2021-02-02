الخارجية: التصريحات المسيئة للجزائر لا تعبّر سوى عن أصحابها

أعربت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في بلاغ لها اليوم الأربعاء، عن استغرابها الشديد من تكرّر التصريحات المسيئة للجزائر، مجددة رفضها القطعي لكلّ المحاولات اليائسة الرامية إلى المسّ من متانة وعمق الروابط الأخوية والعلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين تونس والجزائر.

كما أكدت وزارة الشؤون الخارجية أن مثل هذه التصرّفات غير المسؤولة لا تعبّر سوى عن أصحابها ولا تلزم الدولة التونسية، مشددة على أنها لن تفلح في أن تنال، بأي شكل من الأشكال، من العلاقات المتميّزة التونسية الجزائرية التي ما انفكت تشهدا تطورا ملحوظا بفضل الرغبة الصادقة للقيادتين في البلدين في تعزيز التنسيق والتشاور والإيمان المشترك بقيم التآخي والتضامن ووحدة المصير لما فيه خير ومصلحة الشعبين.

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